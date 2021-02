Luxuria: un cornetto portafortuna per sconfiggere il covid La foto della Candelora conquista il social. Preghiere e pensiero ottimista contro la pandemia

Un cornetto rosso fuoco, portafortuna, per scacciare il coronavirus. Vladimir Luxuria rilancia una foto della Candelora per ricordare la grande bellezza della tradizione, tra fede e folclore, auspicando con tenacia la fine della pandemia. La foto, che racconta la tradizione della juta dei femminielli il giorno della Candelora, è diventata virale raccogliendo centinaia di like e condivisioni. Vladimir Luxuria la scorsa settimana, come accade ormai da anni, è tornata in Irpinia per pregare Mamma Schiavona. Durante la sua scalata verso il Santuario di Montevergine, Luxuria ha fatto tappa ad Ospedaletto d'Alpinolo comune ai piedi del Monte Partenio di cui è cittadina onoraria da due anni, dove ha incontrato Tonino Iannaccone che ha voluto omaggiarla di un "corniciello" portafortuna . Lei non ha tardato a postare la foto sul suo profilo social di facebook, raccontando lo spirito della festa che quest'anno si è adattata alle norme anticovid, sperando che oltre le preghiere rivolte a Mamma Schiavona, per sconfiggere la pandemia possa funzionare anche lo speciale regalo del noto ristoratore e consigliere comunale da sempre personaggio attesissimo della candelora di Montevergine. "Proviamole tutte contro il virus, anche il corniciello", commenta Luxuria a corredo della foto.

"Quest'anno abbiamo vissuto una Candelora più contingentata ma non per questo meno sentita a Montevergine ho pregato per la fine della pandemia" - spiega Luxuria-.