Un fiume di acqua, fango e detriti a Castel Baronia Patrizia Reale: "Cunette di scolo sempre piene di fango e foglie ed ecco le conseguenze"

Un fiume di acqua, fango e detriti a Castel Baronia. E forse il peggio deve ancora arrivare. Sotto accusa la disciplina delle acque e la mancata pulizie delle cunette e relativa attività di manutenzione. Una situazione che rischia a lungo andare di provocare oltre ai disagi di queste ore, comseguenze piuttosto serie.

L'indignazione di Patrizia Reale: "Questo è il risultato delle tante promesse mai ottemperate. Da oltre 15 anni questa è la sistematica situazione di disagio.

Prima non accadeva mai. Da quando sono stati fatti i lavori di raccolta delle acque di Serra Cavaliere, puntualmente si ripete questa annosa situazione.

Le acque piovane si riversano tutte lungo la strada comunale di contrada Piani, con l’aggravante che le cunette di scolo sono sempre piene di fango, foglie oltre a buche enormi.

Oltre alla risoluzione definitiva di questo problema che causa non poco disagio, la pulizia e manutenzione delle cunette dovrebbe avvenire con regolarità e non solo in situazioni di eccezionalità. Si spera di non dover attendere l’insorgere di situazioni irreparabili prima di meritare la giusta attenzione da parte dell’amministrazione comunale."