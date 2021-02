Covid, 10.372 casi.Cluster a Montoro e scuole chiuse ad Avella I numeri della pandemia in provincia di Avellino

Emergenza coronavirus, ad Avella chiuse nuovamente tutte le scuole, mentre in diversi centri della provincia, a partire dal capoluogo, si registrano nuovi casi di Covid-19. Lezioni in dad, intanto, anche a Lauro, Domicella e Montella. Mentre a Vallata lezioni a distanza per l’istituto comprensivo e le superiori. Ad Avellino il sindaco Gianluca Festa lascia in dad le secondarie di secondo grado come succede anche a Mugnano del Cardinale e Marzano di Nola, ma solo per il liceo e l’Alberghiero.

Dati alla mano in Irpinia si registra una impennata di casi ancora una volta a Montoro (139 gli attuali casi di covid in paese) e curva del contagio in Irpinia, con altri 46 infetti su 908 tamponi, fa salire il tasso di positività al 5,1%, contro il 3,7% del giorno precedente. E si registra una nuova vittima. E’ morto nella terapia Sub-Intensiva del Covid Hospital dell’azienda “Moscati” un paziente 90enne di Santo Stefano del Sole, ricoverato dal 15 gennaio mentre la comunità di Montella, piange Paolo Delli Bovi: «Ci ha lasciati, nel compianto generale, Paolo Delli Bovi, persona stimata e benvoluta da tutti – spiega il sindaco Buonopane -». Il 67enne in passato aveva gestito un noto bar di Montella. I decessi in Irpinia sono 241 dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 182 dalla scorsa estate.

Il bilancio complessivo della seconda ondata della pandemia, tra guariti e vittime, riporta 10.372 casi in Irpinia.