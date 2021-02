Carabineri. Il Covid si porta via il Comandante Genovese Lutto tra Irpinia e Sannio. Era di Ospedaletto. Iannaccone: ho perso un amico, era un gentiluomo

Covid, ancora una vittima in Irpinia. È deceduto questa mattina, nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’Azienda San Giuseppe Moscati di Avellino, il colonnello Giuseppe Genovese, 66 anni di Ospedaletto d’Alpinolo. Il colonnello, uno degli ultimi comandanti della scuola Compagnia Allievi Carabinieri di Benevento, era ricoverato in ospedale dal 7 febbraio. Lo scorso 13 febbraio era stato trasferito in terapia intensiva, dove si è spento questa mattina.

Il comandante Genovese era particolarmente apprezzato e stimato nel suo paese a Ospedaletto d'Alpinolo e a Benevento dove ha concluso la sua onorata carriera. Cordoglio e incredulità tra i suoi ex allievi e in paese.

“Quando stamane mi hanno comunicato la tragica notizia sono rimasto davvero senza parole - commenta il consigliere comunale di Ospedaletto d’Alpinolo, Antonio Iannaccone -. Un dolore enorme, per la perdita di un amico, un uomo d’altri tempi. Il virus si porta via un uomo migliore, un militare autentico, un carabiniere gentiluomo, sempre pronto ad aiutare il prossimo, a proteggere la sua famiglia e la sua comunità.

Siamo profondamente addolorati, come amministrazione e come comunità intera. Di lui, nel mio cuore, resta i ricordo affezionato di quando insieme uscivamo in moto. Amava le due ruote, la strada, le moto d’epoca come la sua Guzzi. Siamo tutti vicini alla famiglia”.

Il colonnello Genovese era andato in pensione nel 2014. Lo fece silenziosamente, senza riflettori puntati e senza vanti di gloria, nello stesso modo in cui giunse Benevento per assumere il Comando della Compagnia Allievi Carabinieri.

Il 16 settembre del 2003 era un capitano quando giunse alla Caserma di viale Atlantici. Per lui anche nella sede sannita 11 anni di onorato servizio, nel corso dei quali da Ufficiale, con il suo impegno quotidiano, si era fatto apprezzare per le doti professionali ed umane. Nella sua carriera aveva ottenuto una medaglia Mauriziana, medaglia d’oro al merito di lungo comando, la croce d’oro per anzianità di servizio e l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.

Cordoglio condiviso da tutti i carabinieri dei comandi di Avellino e Benevento.