Covid, alunno positivo. Classe isolata alla Primaria Scandone Contagi, provvedimenti di prevenzione per arginare il rischio contagio da covid

La comunicazione dell’Asl di Avellino è arrivata ieri sera. Scatta la quarantena domiciliare obbligatoria per gli alunni di una terza elementare del plesso di Scuola Primaria Felice Scandone. Gli alunni della classe in questione hanno avuto contatti con un alunno positivo al COVID-19, in data 12 febbraio. La classe da oggi 17/02/2021 effettuerà la Didattica a Distanza Integrata. La Scuola oggi ha provveduto a sanificare tutti gli ambienti .