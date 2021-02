Vaccino agli over 80: prima dose per Ciriaco De Mita La somministrazione nella hub di Montella

Covid, vaccini agli over 80: il già premier Ciriaco De Mita, attuale sindaco di Nusco, si è sottoposto alla somministrazione della prima dose in Irpinia. A Montella si è svolto il primo giorno di campagna vaccinale dedicata agli anziani e il sindaco De Mita è arrivato alle 16.30 per sottoporsi all'inoculazione della dose. In base al piano di suddivisione territoriale in provincia di Avellino, la popolazione nuscana è stata affidata al centro vaccinale ubicata nel vicino comune di Montella. Puntualissimo questo pomeriggio Ciriaco De Mita è arrivato nel centro sociale del comune altirpino, e poco dopo è stato vaccinato. De Mita ha aspettato nell'area dedicata all'osservazione, per il tempo necessario per accertare eventuali reazioni. Poi ha fatto ritorno a casa,nella sua Nusco. Il leader politico, che a inizio mese ha compiuto 93 anni, è stato convocato nel centro vaccinale di Montella questo pomeriggio insieme ad altri anziani dell’Alta Irpina.

Una prima giornata di somministrazione dei vaccini che , nel comune guidato dal sindaco Buonopane, si è svolta serenamente e senza disagi.

Il centro di Montella (AFT 3), è stato allestito presso il Centro Sociale in Via Ippolita Panico. Il locale è stato messo a disposizione da parte dell’Amministrazione Comunale all’Asl di Avellino, che ha individuato anche altri 4 centri: Sant’Angelo dei Lombardi, Lioni e Bisaccia.

A Montella oggi si è partiti con i cittadini ultraottantenni del comune di Nusco, sorteggiati come i primi a ricevere le dosi di vaccino messe a disposizione dall’Asl. Dopo i cittadini di Nusco toccherà a quelli di Bagnoli Irpino, Cassano Irpino e Montella.