Zungoli piange la scomparsa dell'ex sindaco Armando Zevola Amministratore attento e appassionato, persona semplice ed onesta

Ha ricoperto la carica di sindaco nel suo paese, ha fatto parte della comunità montana ufita ed è stato membro attivo dell'ex palazzo di giustiza del tricolle.

Un galantuomo, persona semplice ed onesta, di grande spessore culturale, sempre garbato, elegante nei toni e nelle sue azioni, marito e padre premuroso. E' il ritratto di Armando Zevola venuto a mancare all'affetto sei suoi cari e della comunità zungolese.

Tantissimi i messaggi di cordoglio. Così l'avvocato nonchè consigliere comunale di Ariano Marcello Luparella: "Ci ha lasciato prematuramente Armando Zevola. Politico ed amministratore attento e appassionato. Persona perbene. Per me un caro amico, e un protagonista della storia degli Uffici Giudiziari di Ariano, e di quello che quegli Uffici hanno rappresentato per tutti noi. Addio caro Armando."