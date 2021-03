Carife e l'albero "scomodo" in paese L'amarezza dell'associazione Full Frame e la decisione sofferta di privarsi di un simbolo carifano

Qualche anno fa, l'associazione Full Frame, tra le varie iniziativa di carattere sociale messe in atto, ha realizzato un albero di Natale per dotare anche il comune di Carife, di questo importante simbolo di festa.

Oggi, la stessa associazione attraverso una nota porta a conoscenza della popolazione che, se pur con immenso dispiacere, si è trovata nella condizione di doversi privare dell'Albero e di sottrarlo, di conseguenza, anche all'intera comunità carifana.

"La struttura in questione, realizzata per tutti i cittadini, era custodita in locali messi a disposizione dell'amministrazione comunale. Come in passato è stata fatta richiesta al sindaco di Carife per avere la stessa disponibilità, ma quest’anno la risposta è stata che “il Comune di Carife non ha la possibilità di accogliere la richiesta in quanto non ha locali disponibili”.

La sofferta decisione di donare l’albero è stata inevitabile dopo aver tentato diverse soluzioni:

1) il sindaco di Carife non ha dato disponibilità per tenerlo in loco

2) il nostro parroco ha dovuto rinunciare perché avrebbe avuto lo stesso problema a trovare una collocazione per l’albero;

3) nessuno dei numerosi concittadini contattati ha disponibilità di una struttura capiente.

Con profonda tristezza, la struttura è stata donata ad un Comune amico della Baronia. Il gesto ha vanificando tutti gli sforzi, non solo di natura economica, fatti dalla nostra associazione per realizzare qualcosa per il nostro paese."