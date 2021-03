Chiude di nuovo al traffico per lavori la statale 90 Blocco ad Orsara di Puglia. Ecco i percorsi alternativi

Disagi in vista lungo la statale 90 delle Puglie. Dalle 8 di quest'oggi, fino alle ore 17 di mercoledì 7 aprile 2021, l'Anas ha disposto la chiusura al traffico dell'importante arteria di collegamento tra Campania e Puglia per lavori. E' quanto stabilito da un'apposita ordinanza già indirizzata ai vari organi competenti.

"La chiusura al traffico, si rende necessaria per permettere le operazioni di disgaggio di massi presenti su un versante roccioso incombente sulla strada da parte di un'impresa operante per conto del Comune di Orsara di Puglia."

Intervento già programmato nei mesi scorsi, a seguito del movimento franoso della pendice montana sovrastante il muro di sostegno adiacente all'imbocco della Galleria Orsara avvenuto il 10 gennaio scorso. Da allora si è provveduto ad effettuare la messa in sicurezza di parte della carreggiata e la conseguente apertura al transito a senso unico alternato dell'arteria.

"In conseguenza della chiusura - si legge nell'ordinanza - l'itinerario alternativo è così previsto: per gli autocarri con massa superiore alle 3,5 tonnellate provenienti da Foggia in direzione Napoli uscita obbligatoria svincolo di Bovino per poi procedere in direzione autostrada A16. Per gli autocarri con massa superiore alle 3,5 tonnellate provenienti da Napoli in direzione Foggia uscita obbligatoria svincolo di Grottaminarda per poi procedere in direzione autostrada A16.

Per gli autocarri con massa superiore alle 3,5 tonnellate provenienti da Napoli - Benevento in direzione Foggia obbligo di svolta su strada statale 90 delle Puglie al Km.37+460 in direzione Grottaminarda per poi procedere in direzione autostrada A16.

Per gli autocarri con massa inferiore alle 3,5 tonnellate provenienti da Foggia in direzione Napoli uscita obbligatoria svincolo di Orsara di Puglia al km. 48+320 per poi procedere sulla S.P. 123 in direzione Foggia.

Per gli autocarri con massa inferiore alle 3,5 tonnellate provenienti da Foggia in direzione Napoli uscita obbligatoria svincolo di località " Giardinetto" su strada provinciale 106 per poi procedere in direzione Napoli sulla strada provinciale 123."

La segnaletica di chiusura al traffico della strada e delle deviazioni verrà installata e tenuta in efficienza da parte dell'impresa esecutrice delle opere per conto del comune di Orsara di Puglia che ha comunicato di aver nominato quale responsabile in cantiere il geologo Gerardo Gaeta.