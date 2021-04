Covid nel Serinese. Famiglie isolate, volontari in campo Cittadini e richieste di aiuto che aumentano.La Protezione Civile aiuta decine di famiglie isolate

Covid, contagi a raffica in Irpinia e un’altra vittima al Moscati. 122 i nuovi casi tra i paesi. Resta alta l’allerta nel serinese, per il focolaio che sta scatenando più cluster in diversi comuni. Altri otto i casi contabilizzati oggi dall'Asl a Serino e 20 i positivi accertati a Santa Lucia di Serino, con le suore che restano isolate nel convento del posto per i contagi confermati dai tamponi processati nelle scorse ore. Numerosi i cittadini della Valle del serinese che sono stati ospedalizzati e sei vittime nel solo comune di Serino che si contano in pochi giorni. Questi i numeri dell'emergenza covid nella zona.

E scatta la solidarietà dei comuni vicini. In campo i volontari della Protezione Civile di Santo Stefano del Sole, che in perfetta sinergia con le altre associazioni del posto prestano aiuto e soccorso alle decine e decine di famiglie isolate tra i paesi della Valle del Serinese.

“Stiamo rispondendo alle richieste che arrivano sempre più numerose da tutto il territorio - spiega la cordinatrice Protezione Civile, Matilde Capriglione -. Le richieste che ci arrivano variano dal bisogno di generi alimentari, al reperimento di medicinali fino alla richiesta anche di bombole d’ossigeno. Sono moltissimi i cittadini che si stanno curando a casa e che chiedono aiuto. Noi, della protezione civile vediamo giorno dopo giorno crescere la richiesta di sostegno e speriamo di poter essere utili a tutti. Stiamo fornendo anche assistenza ai fragili ed anziani in difficoltà per la registrazione sulla piattaforma soresa per la adesione alla campagna vaccinale”.

Per Pasqua e Pasquetta i sindaci Vito Pelosi, Michele Boccia (San Michele di Serino) e Ottaviano Vistocco hanno varato una serie di ordinanze restrittive per blindare i comuni e vietare spostamenti e arrivi nell’area. Intanto la Protezione civile e altre associazioni dei vari comuni hanno consegnato circa 600 uova pasquali ai bimbi dell’area.

“Una iniziativa programmata per poetare un sorriso nelle case di tutti - spiega Capriglione -. E’ stato davvero emozionante veder sorridere i nostri piccoli ogni volta che è stato consegnato loro un uovo, un dolce pensiero”.