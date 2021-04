Ninfadoro: "A tutti i partigiani, Ariano non vi dimenticherà" La storia e il ricordo in occasione della ricorrenza del 25 aprile

25 aprile 1945 - 25 aprile 2021. Settantasei anni dalla liberazione dal nazi-fascismo, dalla riconquista della libertà.

"Peccato che ancora oggi in giro per l'Italia ci sia chi non si riconosce in questa straordinaria giornata di festa nazionale - afferma l'assessore del Comune di Ariano Irpino Antonio Ninfadoro - saremo sempre immensamente riconoscenti ai combattenti caduti per la libertà dei popoli.

La storia e il ricordo:

Armando Li Pizzi, Partigiano, fucilato dal plotone nazi-fascista il 28 marzo 1944 a Pontechianale CN;

Calabrese Archino, Partigiano, caduto nel Comune di Borgo San Dalmazzo CN in data 07 luglio 1944.

Caso Giuseppe, Partigiano, caduto nel Comune di Monte Triplex ferito a morte durante un rastrellamento nazi-fascista, Ferraro Carmine, Partigiano, Castagnozzo Filippo, Partigiano, Caso Giuseppe, Partigiano,

Gammuto Guido, Partigiano, Rubino Nicola, Partigiano, Subbrixio Roberto, Partigiano, Manganiello Raffaele, Partigiano Lo Conte Giovanni, Partigiano, Puopolo Michele, Partigiano. A tutti i Partigiani, la Città di Ariano: non vi dimenticherà.