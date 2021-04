Confronto più incisivo tra Comune e Asl sul tema della sanità Pianificazione degli interventi per il potenziamento dell’ospedale Frangipane di Ariano Irpino

Commissione servizi sociali, sanità, sviluppo economico, cultura, istruzione, sport, Trasporti, pace e solidarieta` in modalità on line sulla piattaforma Consigliclaud. Presenti alla seduta: Valentina Pietrolà, Grazia Vallone, Toni La Braca, Emerico Maria Mazza, Antonio Della Croce, Pasqualino Molinario, Carmine Grasso, Enrico Sindaco, Andrea Melito, Laura Cervinaro, Giambattista Capozzi, Marco La carità, Marcello Luparella. Presenti inoltre i rappresentanti dell’associazione cittadinanza Attiva Michele Gelormini e Alfonso Grassi.

"Durante la discussione si sono susseguiti diversi interventi, tra le questioni è emerso soprattutto il problema della mancanza di personale che attanaglia il Frangipane e della situazione precaria che interessa circa 50 unità di personale (medici, infernieri,e oss) con contratto in scadenza il 30 aprile, in oltre si è discusso della carenza della medicina territoriale, del problema delle liste di attesa e della mancanza di attivita` specialistiche ambulatoriali presso l’ospedale cittadino.

A conclusione è stata accolta la proposta della presidente di avviare un confronto maggiormente incisivo con L’Asl formalizzando richiesta di trasmissione degli atti amministrativi relativi sia alla pianificazione degli interventi per il potenziamento dell’ospedale ( atto aziendale aggiornato al Dca 103/2018, piano del fabbisogno del personale e piano degli interventi infrastrutturali) sia alla predisposizione di iter amministrativi specifici quali: la conclusione delle procedure di assunzione del direttore sanitario dell’ospedale, noncheè l’approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione della radioterapia e il cronoprogramma per l’istallazione della risonanza magnetica e dei nuovi reparti di urologia, otorinolaringoiatria, oculistica e psichiatria.

La richiesta formale di tali atti si e` resa necessaria a fronte del mancato riscontro delle precedenti note con cui si e` proceduto a chiedere informative dettagliate sui procedimenti amministrativi che la commissione sanita` sta monitorando."