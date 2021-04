Ariano, lavori si via Matteotti: variazioni trasporti La comunicazione all'utenza da parte dell'Amu

L’Amu comunica che a causa di lavori in corso in Via Giacomo Matteotti, da oggi 26 aprile e fino a data da definirsi, la tratta Manna-Camporeale transiterà lungo San Leonardo, ad eccezione delle corse delle ore 07:30 (direzione Manna) e delle ore 13:00 (direzione Camporeale), che percorreranno Via Fontananuova. Le corse esterne transiteranno su via Fontanuova, ad eccezione di quelle di Pianotaverna, San Donato e Valleluogo, che saranno indirizzate sempre su via San Leonardo