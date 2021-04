Covid, dimesse 4 persone. Gioia ad Ariano, torna a casa 49enne I dati dell'Asl: 78 nuovi positivi in Irpinia

Dopo 24 ore di calma apparente si torna a morire di covid in Irpinia, dove è deceduta una 75enne di Sturno ricoverata in Terapia Intensiva al Frangipane di Ariano Irpino. Solo poche ore prima a perdere la vita al Moscati di Avellino era stato un 88enne di Mercato San Severino. Intanto arrivano anche buone notizie dal nosocomio del Tricolle dove sono state ben 4 le dimissioni della giornata dai reparti covid. Si tratta di una 74enne di Ariano Irpino, una 49enne di Ariano Irpino, una 79enne di Mirabella Eclano e un 54enne di Ariano Irpino.

78 i nuovi positivi su 1055 tamponi processati in provincia. Allerta ad Avellino con 11 nuovi positivi, a Mercogliano dove sono 10 i nuovi casi e a Montoro che in poche ore conta 8 nuovi contagi. Ecco la mappa del contagio comune per comune:

- 3, residenti nel comune di Atripalda;

- 11, residenti nel comune di Avellino;

- 1, residente nel comune di Bagnoli Irpino;

- 1, residente nel comune di Baiano;

- 4, residenti nel comune di Cervinara;

- 2, residenti nel comune di Domicella;

- 1, residente nel comune di Grottaminarda;

- 1, residente nel comune di Guardia Lombardi;

- 1, residente nel comune di Lauro;

- 3, residenti nel comune di Manocalzati;

- 1, residente nel comune di Melito Irpino;

- 10, residenti nel comune di Mercogliano;

- 1, residente nel comune di Mirabella Eclano;

- 2, residenti nel comune di Monteforte Irpino;

- 2, residenti nel comune di Montefredane;

- 2, residenti nel comune di Montella;

- 8, residenti nel comune di Montoro;

- 2, residenti nel comune di Prata PU;

- 1, residente nel comune di Quadrelle;

- 4, residenti nel comune di Rocca San Felice;

- 3, residenti nel comune di Rotondi;

- 1, residente nel comune di Senerchia;

- 3, residenti nel comune di Serino;

- 3, residenti nel comune di Solofra;

- 3, residenti nel comune di Sperone;

- 1, residente nel comune di Summonte;

- 1, residente nel comune di Taurasi;

- 1, residente nel comune di Torella dei Lombardi;

- 1, residente nel comune di Torrioni.

L'Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.