Nuovo modello di raccolta differenziata: si parte da Ariano Franza: "La nuova applicazione, rappresenterà un vero punto di svolta, siamo fiduciosi"

"La differenziata senza segreti e senza problemi, grazie a "IrpiniApp", la nuova applicazione ideata da Irpiniambiente e realizzata dalla Mac Solution che vede interessata la nostra città quale Comune pilota del progetto e che, già da alcune settimane, impegna l’amministrazione comunale e la società Irpiniambiente con la somministrazione di un questionario a 3000 famiglie arianesi al fine di calibrare il nuovo servizio di raccolta rifiuti, ma non è finita qui." A darme notizia con soddisfazione è il sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza.

Ieri mattina, a Palazzo Caracciolo, la presentazione dell'app di Irpiniambiente alla presenza di Gianluca Rotondi, amministratore delegato di Mac Solution, Antonio Russo, amministratore unico di Irpiniambiente, Armando Masucci, direttore generale di Irpiniambiente, e Domenico Biancardi, presidente della Provincia di Avellino, del sindaco Enrico Franza insieme al suo vice Carmine Grasso."

"L’app, già disponibile su google store e apple store, è un nuovo strumento di comunicazione con i cittadini per fornire in tempo reale informazioni e indicazioni per una corretta raccolta differenziata in tutti i comuni serviti, ma è stata arricchita di altre innovative funzionalità, con la sezione di prenotazione ritiro ingombranti, le notifiche push relative al calendario di raccolta e la sezione dedicata agli utenti, sia per lo “scambio” di oggetti che per il mercato virtuale contro lo spreco alimentare e lo spreco in genere e la riduzione dei rifiuti. Inoltre, sarà possibile segnalare disservizi e mancata raccolta nella zona interessata e, questo, potrete farlo direttamente dal vostro profilo personale, in tempo reale e con localizzatore Gps.

L'amministrazione comunale - continua Franza ha lavorato d'intesa con l'azienda perché si partisse dalla nostra città, quale comune capofila dell'area vasta e il più esteso dell'Irpinia. Meritiamo un servizio che ci traghetti nel futuro e che restituisca i frutti del nostro impegno.

Non c'è da dirlo, i vantaggi della raccolta sono molteplici: la differenziata è la migliore alternativa allo smaltimento dei rifiuti in discarica, garantisce oltre a un uso più efficiente delle risorse, anche benefici all’ambiente e all’economia. Il risparmio che si ricava è elettrico, idrico e nelle materie prime.

Fare la raccolta significa contribuire allo sviluppo del nostro Comune e pagare meno tasse, ma ovviamente il vantaggio maggiore del fare la raccolta differenziata è salvaguardare l’ambiente. A questa sfida Ariano ha risposto e risponderà, ne sono certo, sempre con maggiore determinazione. Si parte da qui, si parte da Ariano!" Foto Ariano dall'alto Francesco Lops.