Ancora un cane investito: arriva l'ambulanza veterinaria Nuovo intervento della Guardie Nazionali Ambientali ad Ariano Irpino

E' stato investito da un'auto ed è rimasto immobile, impaurito e sofferente a terra. Il conducente della vettura si sarebbe fermato ma senza però preoccuparsi minimamente di attivare i soccorsi, come previsto dalla legge. Solo grazie all'intervento delle Guardie Nazionali Ambientali di Ariano Irpino l'animale ha ricevuto le cure urgenti e necessarie. E' quanto accaduto in località Cupamorte ad Ariano Irpino. La squadra guidata dal responsabile Giuseppe Cocca ha subito allertato il servizio veterinario dell'Asl attraverso la sala operativa del pronto intervento soccorso animali senza padroni. Sul posto è giunta un'ambulanza veterinaria che ha provveduto a trasportare l'animale ferito nell'ambulatorio di rione Martiri per una prima valutazione e da qui al Criuv di Napoli dove si trova attualmente ricoverato. Allertata anche la Polizia Municipale.

"Ci auguriamo - affermano i volontari del distaccamento arianese intervenuti sul posto - che in futuro non si verifichino simili episodi. Ogni qualvolta capita di incorrere in situazioni del genere o di avvistare un animale a terra ferito, bisogna contattare immediatamente le forze dell'ordine, asl e servizio veterinario, restando sul posto fino all'arrivo dei soccorritori, alla pari di un incidente stradale. Altrimenti è omissione di soccorso ed è punibile."

Le Guardie Nazionali Ambientali distaccamento di Ariano Irpino con un lavoro di coalizione tra Comune, Polizia Municipale, Asl stanno cercando di combattere sia gli inquinamenti ambientali che il randagismo tanto presente sul territorio. Un lavoro non facile, ma sicuramente prezioso e che necessita di una fattiva collaborazione da parte di tutti.