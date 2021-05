Ad Ariano sono in distribuzione le card vaccinali Ecco come e dove

Il comune di Ariano Irpino, informa che sono in consegna le Card vaccinali, rilasciate dalla Regione Campania, presso la sede centrale del Comune a Palazzo di Città in Piazza Plebiscito, 1 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12,00. Tutti coloro che hanno effettuato entrambi le dosi vaccinali ed hanno ricevuto il messaggio dall’Asl di Avellino, possono presentarsi per il ritiro.