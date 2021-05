Cuccioli tra i rifiuti e cani accuditi dopo morte padrone Da un lato la cattiveria umana e dall'altro la solidarietà delle Guardie Nazionali Ambientali

Ha udito dei lamenti provenire da un cassonetto e tra non poche difficoltà è riuscita a tirare fuori un sacchetto con all'interno due cuccioli. Avevano entrambi gli occhietti ancora chiusi, evidentemente nati da pochissimo tempo.

Giovanna Romagnuolo, lei che ama agire in difesa degli animali e rimanere in silenzio non ha perso tempo e dopo averli salvati da quella massa di rifiuti ha raggiunto immediatamente una clinica veterinaria per sottoporli alle cure necessarie.

Il grave gesto si è verificato ancora una volta in località Stratola ad Ariano Irpino, in quell'isola ecologica già teatro di numerosi gesti del genere dettati dalla cattiveria umana.

Ma fortunatamente non esiste solo l'indifferenza e la malvagità. Una bella pagina di solidarietà arriva da contrada Scarnecchia-Foresta dove dopo la tragica morte di un agricoltore sia una famiglia del luogo che le Guardie Nazionali Ambientali si stanno adoperando per non lasciare soli i due poveri cani rimasti purtroppo soli e senza più il loro padrone in quella casa chiusa per sempre, essendo stata anche la moglie gravemente ammalata dell'87 trasferita in ospedale. La squadra guidata da Giuseppe Cocca ha portato un sacco di crocchette ad una famiglia che provvederà ad accudire gli animali in attesa dell'arrivo del figlio della coppia dall'Inghilterra e di una eventuale adozione futura.