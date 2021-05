Fibromialgia: il Comune di Ariano si tinge di viola L'amministrazione comunale aderisce alla giornata mondiale con la bandiera di Cittadinanzattiva

L'amministrazione comunale di Ariano Irpino, guidata dal sindaco Enrico Franza aderisce alla giornata mondiale di sensibilizzazione sulla fibromialgia colorando la facciata principale del Comune di viola ed esponendo la bandiera di Cittadinanzattiva, l'associazione promotrice dell'iniziativa.

Così il coordinatore dell'assemblea territoriale arianese Raffaele Scarpellino: "L’assemblea territoriale ringrazia l’amministrazione comunale di Ariano Irpino per aver aderito alla giornata mondiale di sensibilizzazione sulla fibromialgia che si svolgerà il 12 maggio, colorando la facciata principale del Comune di colore viola ed esponendo la bandiera di Cittadinanzattiva. Vogliamo ricordare che la fibromialgia (FM) è una sindrome cronica e sistemica, il cui sintomo principale è rappresentato da forti e diffusi dolori all’apparato muscoloscheletrico. Per tale ragione questa malattia, che colpisce una percentuale variabile tra l’1 e il 3% circa della popolazione mondiale (circa 2 milioni in Italia), soprattutto di sesso femminile, è catalogata come patologia reumatica di natura extrarticolare. Si ringraziano tutti i Comuni della provincia di Avellino che hanno aderito attraverso la sensibilizzazione delle AT di Montefalcione Avellino Bassa Irpinia e Sant’Angelo dei Lombardi. Si porta a conoscenza che la sezione AISF (Associazione italiana sindrome fibromialgica) ODV Campania-Napoli, in collaborazione e con il sostegno di Cittadinanzattiva Campania-CRAMCReD- rete malati cronici- ha dato vita ad uno sportello telematico regionale dal nome “Sportello fibriomialgico amico web-Io ti ascolto” al quale i cittadini interessati possono rivolgersi per informazioni e sostegno, contattando tramite whatsapp ogni giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00 il seguente numero 347.1480341 oppure l’email: aisfnapoli2021@libero.it."