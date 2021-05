Puopolo: "Commissariare subito la Comunità Montana Ufita" "Gravissime le dimissioni del presidente Giuseppe Leone"

«Lasciare un ente come la Comunità Montana dell'Ufita senza guida con gli operai che già sopravvivono in maniera precaria, senza alcune certezza, è davvero grave. Auspico che la Regione Campania nomini immediatamente un Commissario».

Giovannantonio Puopolo, presidente del comparto turismo e tempo libero di Confindustria Salerno, interviene sulle dimissioni del Presidente della Comunità Montana, Giuseppe Leone.

«In un momento già estremamente difficile, dove tutto sta andando a rotoli tra pandemia, disoccupazione ed una crisi economica generale, mettere a rischio 239 posti di lavoro nell'ambito della forestazione, è davvero un disastro, una nuova tegola per le nostre aree.

Non si può, a cuor leggero, lasciare nell'incognita 239 lavoratori Otd che dovrebbero essere assunti a giorni e che aspettano con le proprie famiglie stipendi pregressi, operai già penalizzati perchè lavorano giusto 151 giornate all'anno.

Ma forse il coraggio di Leone è da apprezzare, probabilmente la sua è lungimiranza perchè un Commissario super partes potrà finalmente prendere in mano la situazione e mettere ordine in un ente da tempo in difficoltà con i soliti ritardi nei pagamenti.