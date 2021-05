Ariano, sostituzione condotta e sospensione idrica Fino alle 20.00 niente acqua a nord della città

L’alto salore servizi ha comunicato al Comune di Ariano Irpino che, a causa di lavori improcrastinabili di trasferimento condotta adduttrice in Via Giacomo Matteotti, in data odierna giovedì 13 maggio 2021 dalle ore 9,00 alle ore 20,00, è sospesa l’erogazione idrica sulla S. P. 414 Valleluogo e Frolice.