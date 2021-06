Pietradefusi, 14 persone sono guarite dal Covid Ma la comunità è ancora sotto choc per la morte di Vincenzo Di Iorio

Pietradefusi non si è ancora ripresa dalla scomparsa del re del torrone Vincenzo Di Iorio, ucciso dal Covid a 78 anni. La comunità è ancora sotto choc. Nel frattempo dall'Asl è arrivata comunicazione ufficiale di 2 nuovi casi di positività , ma nel contempo sono risultati negativi al tampone di controllo 14 persone precedentemente dichiarati positivi. In questo momento sono tre le persone poste in isolamento domiciliare obbligatorio.