Lioni, nuovo appuntamento con il trekking Il prossimo 20 giugno full immersion nella natura tra yoga e musica: tutti i dettagli

Il graduale ritorno alla normalità è incentivavo dagli eventi promossi dalla Pro Loco Lioni, che ha annunciato un nuovo appuntamento all'aria aperta per proseguire, letteralmente, la marcia verso la completa eliminazione delle scorie fisiche e psicologiche lasciate in eredità dal lockwdon: “E ora... rimettiamoci in cammino! Il 20 giugno, seconda giornata di trekking partendo da Gavitoni, con partenza alle 8 dalla stazione di Lioni. Giunti a Valle Rotonda, a metà del percorso, Yoga itinerante a cura del centro olistico S'agapò. Un incontro con la natura è anche un momento di benessere introspettivo! Alla fine del percorso incontro musicale con i Twin Peaks, con Filippo Lo Gatto e Raffaele Melchionne, duo acustico, dall'atmosfera del country e del blues ai grandi nomi della musica italiana. Sarà un percorso impegnativo per gli appassionati di trekking. Si consiglia: un telo - foulard per lo yoga; colazione a sacco; abbigliamento e accessori da trekking”. Sulla pagina facebook della Pro Loco Lioni tutte le informazioni per aderire all'iniziativa.