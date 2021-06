Monteverde, torna "La notte romantica nei borghi più belli d'Italia" Appuntamento il 26 giugno, a partire dalle 21. E il Comune riceve un prestigioso riconoscimento

Fresca del prestigioso riconoscimento al merito civico per la solidarietà e l’inclusione nei confronti delle persone con disabilità, ricevuto nell’aula del Consiglio Regionale della Campania, dal garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, Paolo Colombo, il Comune di Monteverde è pronto a ripartire con “La notte romantica nei borghi più belli d'Italia”. L'iniziativa, in programma il prossimo 26 giugno, a partire dalle 21, prevede la cosidetta “passeggiata al chiar di luna”: seguendo un percorso del borgo illuminato sarà possibile scoprire i vari scorci romantici dislocati lungo le vie del centro storico. Sarà poi possibile fare un selfie ricordo nel vicolo degli innamorati, conosciuto anche come “Il nascondino degli innamorati” ed assistere a “Giovannotta e il suo promesso sposo”, una rappresentazione multimediale della storia d'amore della Baronessa di Monteverde. L'evento è in programma nella Corte interna del castello, dura 20 minuti e prevede repliche continue, a partire dalle 21,30.