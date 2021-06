Avviate le attività di sfalcio dell'erba lungo la statale 90 ad Ariano Operai al lavoro sull'asse Napoli-Foggia

Avviate le attività di sfalcio dell'erba lungo la statale 90 delle puglie nel territorio di Ariano Irpino. L'Anas lo aveva annunciato nei giorni scorsi, rispondendo attraverso l'ufficio stampa a questa nostra sollecitazione su ottopagine:https://www.ottopagine.it/av/daicomuni/256840/nessuno-taglia-piu-l-erba-sulle-strade-statali-e-provinciali.shtml

Gli interventi sono in corso e stanno riguardando soprattutto le cunette letteralmente ostruite dalla folta vegetazione, come pure la segnaletica in più punti anche pericolosi sull'asse Napoli-Foggia resa invisibile.

Una situazione di precarietà che ha determinato non pochi disagi e rischio incidenti soprattutto nella zona che da località Turco porta a Camporeale. Manutenzione che si spera possa avvenire costantemente.