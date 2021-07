Spaccio di droga, arrestato 25enne di Grottolella Rinvenuti e sequestrati più di 50 grammi di cocaina

Nella serata di ieri, personale della Squadra Mobile di Avellino traeva in arresto in flagranza di reato un venticinquenne incensurato, residente in Grottolella, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In particolare, a seguito di attività info-investigativa inserita in un più ampio contesto di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Avellino, il giovane sottoposto ad una perquisizione in strada nel proprio comune di residenza veniva trovato in possesso di due dosi di cocaina. Nella successiva perquisizione domiciliare venivano rinvenuti e sequestrati 56,25 grammi di cocaina, di cui parte già suddivisa in dosi, ed euro 2200, oltre a vario materiale utile per il confezionamento. Il P.M. di turno presso la locale Procura della Repubblica disponeva l’accompagnamento dello stesso presso la Casa Circondariale di Avellino in attesa della convalida dell’arresto da parte del GIP.