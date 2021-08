Santa Lucia comune cardioprotetto. Droni con defibrillatori per l'emergenza L'iniziativa del 118 nel comune guidato da Vistocco

"Ringrazio il Presidente nazionale della Società italiana 118 Mario Balzanelli, medico straordinario e grande devoto del nostro amato San Giuseppe Moscati, per avermi dato la possibilità di sottoscrivere un protocollo d'intesa innovativo e futuristico a tutela della vita. Santa Lucia di Serino è l'unico comune della Campania che diventa protagonista insieme a Taranto e Altomonte (CS) in questa straordinaria sperimentazione". Così il Sindaco di Santa Lucia di Serino, Ottaviano Vistocco commenta il servizio garantito un paese. Il Comune di Santa Lucia di Serino (Avellino) ha aderito al progetto di cardioprotezione aerea e di supporto aereo alla rianimazione del paziente critico della Società Italiana Sistemq 118 (SIS118) denominato “Sanitary Emergency Urban Air Mobility” (SEUAM), che prevede l’arrivo sugli scenari di arresto cardiaco di droni con defibrillatore inviati e guidati dalla Centrale Operativa 118.

“La gestione del paziente vittima di arresto cardiaco improvviso impone di guadagnare tempo – sostiene Mario Balzanelli, Presidente Nazionale SIS118 – o queste vite si perdono. Occorre effettuare immediatamente il massaggio cardiaco ed erogare la scarica elettrica di un defibrillatore entro i primi 3 – 5 minuti dalla insorgenza dell’arresto. La salvezza può venire dal cielo con i droni che portino immediatamente un defibrillatore dove serve, sugli scenari di arresto cardiaco improvviso, oppure anche emoderivati (es. plasma) in caso di evento traumatico gravissimo in cui vi sia shock emorragico.”Non possiamo realisticamente pensare, almeno in questo periodo storico, di poter usufruire di defibrillatori posizionati a 100 metri di distanza l’uno dall’altro immediatamente accessibili in caso di improvvisa necessità, anche se una progressiva riorganizzazione degli ambienti di vita e di lavoro che preveda la presenza di un defibrillatore rappresenta una formidabile priorità logistica di tutela della salute collettiva cui stiamo lavorando, incessantemente, da oltre 26 anni, a partire dalle scuole e dai condomini. Riteniamo invece, come Società Italiana Sistema 118 (SIS118), indispensabile e storicamente indifferibile predisporre e sperimentare a breve un sistema di soccorso avanzato preospedaliero che metta a disposizione di chiunque un defibrillatore che arrivi nel “posto giusto, davanti al paziente giusto, nel momento giusto”, integrando le dinamiche di arrivo tempo dipendenti dei mezzi e degli equipaggi di soccorso del Sistema 118 (SET118) con l’invio di droni, coordinato e guidato in tempo reale dalla Centrale Operativa118, che portino immediatamente, ossia in pochissimi minuti, sulla scena dell’evento, al richiedente il soccorso in caso di arresto cardiaco improvviso”, un defibrillatore.Ringrazio il Comune di Santa Lucia di Serino, ed in particolare il Sindaco, Ottaviano Vistocco, per l’adesione alla sperimentazione del nostro progetto, il cui varo sperimentale è previsto nel prossimo autunno. Sono peraltro anche particolarmente legato alla comunità di Santa Lucia di Serino per la devozione a San Giuseppe Moscati, che in quel comune ha trascorso la sua gioventù, particolarmente durante le vacanze estive.Come Sindaco di Santa Lucia di Serino, sono orgoglioso di aver sottoscritto il protocollo per partecipare a questo progetto rivoluzionario ed innovativo per il futuro dell'emergenza sanitaria.Ringrazio il Presidente Mario Balzanelli per aver concesso l'onore alla nostra comunità di partecipare a questa straordinaria sperimentazione, lo ringrazio come amico e come Sindaco della comunità a cui apparteneva e dove risiedeva la famiglia paterna di San Giuseppe Moscati, al quale il Medico Santo è stato molto legato.Sulla scia dell'Amore per la vita e l'assistenza per gli ammalati del Nostro Santo, con umiltà anche noi stiamo cercando di dare il nostro contributo al mondo scientifico e sanitario.La Fede e l'amore che lega il Presidente Balzanelli a San Giuseppe Moscati hanno dato la possibilità alla nostra comunità di partecipare anche a quest'iniziativa, dopo aver contribuito alla raccolta delle firme per la nomina del nostro amato San Giuseppe Moscati a Santo Patrono del 118 dell'Emergenza Sanitaria nazionale.

Alla presentazione dell'iniziativa per la raccolta delle firme il Presidente Balzanelli, medico di straordinaria sensibilità e virtù evangeliche e professionali, ha visitato a Santa Lucia di Serino la casa paterna della famiglia Moscati dove il Medico Santo amava dimorare.