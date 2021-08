"Il nostro paese resiste al covid, ma chi non lo ha fatto si vaccini" Il sindaco di Volturara predica cautela

Coronavirus, il contagio avanza tra rientri dalle vacanze, movida e assembramenti. Ma non solo. In tanti piccoli comuni a preoccupare sono anche gli arrivi i ritorni degli emigranti. Sono 12 contagi in tutta la provincia comunicati nell’ultimo bollettino dell’Asl, su 363 tamponi molecolari processati, per un indice di positivita` pari al 3,31%. Altri comuni continuano a resistere al contagio, ma gli amministratori locali predicano prudenza. Tra questi, Ernesto Urciuoli, fascia tricolore di Aiello del Sabato e la sindaca di Volturara Irpina, Nadia Manganaro, che invita i concittadini non ancora immunizzati a sottoporsi all’iniezione del siero anti-Coronavirus per evitare la malattia. «Volturara, nonostante sia uno dei paesi piu` visitati della provincia, rimane covid-free, grazie alla vostra maturita` al vostro senso di responsabilita`», dice Manganaro rivolgendosi alla sua comunita`. A Volturara il 79% della popolazione ha fatto la prima dose e a circa il 70% e` stata inoculata anche la seconda dose. Dati confortanti che mettono al sicuro dal virus centinaia di famiglkie.

«E’ evidente – prosegue - che con l’avvicinarsi dell’autunno e la riapertura delle scuole e` necessario convince- re i circa trecento nostri con- cittadini ancora indecisi. E’ necessario vaccinarci. E’ importante che si vaccinino i nostri giovani, i nostri studenti», conclude la sindaca.