Isola pedonale nei prossimi fine settimana a Grottaminarda lungo il corso Decisione dettata dal perdurare delle belle temperature e gradimento dei cittadini

Visto il perdurare delle belle temperature e soprattutto visto il gradimento da parte di cittadini, e titolari dei locali serali dedicati all'intrattenimento e all'enogastronomia, l'amministrazione Comunale, d'intesa con la Polizia Municipale ripropone l'Isola pedonale su Corso Vittorio Veneto, proprio per favorire il passeggio e dare l'opportunità a questi esercizi di grande attrattiva di poter espletare con maggior libertà e sicurezza la propria attività.

Con l'ordinanza n. 24 e richiamando la n. 17, il IV Settore di Polizia Municipale dispone che da venerdì 3 settembre a domenica 5 settembre 2021, dalle 20,30 alle 24,00 e da venerdì 10 settembre a domenica 12 settembre 2021, dalle 20,30 alle 24,00 è fatto divieto ad ogni mezzo di circolare e di sostare dall'incrocio di via Valle/Nostradonna con via Flammia/via Angelo Antonio Minichiello, nonchè su piazza XVI Marzo fino alla fine di Corso Vittorio Veneto. Il divieto vale anche per biciclette, monopattini e ciclomotori per garantire massima sicurezza ai pedoni.

Restano valide le raccomandazioni al senso di responsabilità e alla prudenza riguardo al rischio contagio. La socialità è possibile anche nel rispetto delle norme. Gli spazi sul Corso Vittorio Veneto, nelle piazze Vittoria e XVI Marzo e nei Giardini De Curtis sono ampi, dunque è possibile mantenere il necessario distanziamento evitando assembramenti.