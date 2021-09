Associazioni dei consumatori in campo per l'emergenza Covid in Campania Programma generale d’Intervento della Regione Campania con l’utilizzo dei fondi del Mise

Ha preso il via il progetto “Le associazioni dei consumatori per l’emergenza Covid 19 in Campania”, realizzato nell’ambito del programma generale d’Intervento della Regione Campania con l’utilizzo dei fondi del Mise”.

Cittadinanzattiva ha dato vita a 5 sportelli regionali che avranno il compito di fornire informazioni, raccogliere segnalazioni e ricorsi da parte dei cittadini in merito all’emergenza Covid.

Lo sportello di Ariano Irpino, con sede in via Ireneo Vinciguerra (ex Via Tribunali) 2 sarà aperto dalle ore 10 alle ore 12 nei seguenti giorni: mercoledì e venerdì, per info e contatti: numero telefonico: 348.6030981 oppure all’email:consumatori.cittadinanzattiva@gmail.com.

"Si invitano i cittadini a visitare anche la pagina web: www.cittadinanzattiva.campania.it/Misecovid, sulla quale sarà possibile informarsi sulle iniziative poste in essere dall’associazione e prendere visione dei documenti prodotti per una corretta informazione ai cittadini." Ne dà notizia il segretario generale cittadinanzattiva Campania Aps Lorenzo Latella e il coordinatore Assemblea Raffaele Scarpellino.