Ariano: arrivano nuovi buoni acquisto alimentari: ecco le indicazioni Potranno essere spesi negli esercizi commerciali accreditati della città

Approvato l’avviso pubblico per i voucher sociali (buoni acquisto alimentari ) emergenza Covid-19 a sostegno dei nuclei familiari più fragili del Comune di Ariano Irpino.

La domanda di ammissione al beneficio dovrà essere presentata unitamente a Isee familiare e documento identità presso gli uffici comunali entro le ore 12 del 20 ottobre. I voucher partono da euro trecento fino ad un massimo di euro seicento.

Potranno essere spesi negli esercizi commerciali di Ariano Irpino già accreditati ed in quelli che presenteranno nuova domanda di accreditamento. Le persone o famiglie in grave difficoltà sociale ed economica potranno essere supportate nella domanda dai servizi sociali del consorzio sociale A1.

"Queste misure di sostegno sociale - fa sapere l'assessore alle politiche sociali Pasqualino Molinario - saranno a breve seguite da altri due bandi per un fondo di emergenza sociale e sostegno educativo per famiglie con adolescenti e minori che hanno subito un disagio durante l’emergenza Covid-19 e supporto agli anziani privi di una rete parenterale. Poi sarà emanato un ulteriore bando con i fondi del decreto ristori bis per il supporto al pagamento delle bollette ed altre misure di sostegno sociale e familiare. Ringrazio gli uffici comunali ed il Consorzio sociale - conclude Molinario - per il prezioso lavoro che stanno svolgendo a favore delle fasce più deboli."