Nuove donazioni a Panacea: l'associazione ringrazia gli imprenditori "Ci sono tante famiglie in difficoltà, la solidarietà delle imprese è davvero straordinaria"

L’associazione Panacea Odv è impegnata in attività di supporto alla popolazione, costanemente e con grande abnegazione.

Un'opera incessante che ha visto impegnati attivamente i volontari soprattutto nei momenti più critici della pandemia e ancora oggi.

A sostegno dell'associazione tanti volontari ed enti che nel proprio campo non fanno mancare mai il proprio sostegno. "Rivolgiamo un ringraziamento particolare a Farine Magiche Lo Conte, Grano Armando di De Matteis e Dario Martiniello Pam, che con le loro numerose e cospicue donazioni di generi di prima necessità - afferma Maria Spina Pratola attivissima volontaria, sempre in prima linea ad aiutare i più deboli e bisognosi - hanno contribuito non poco ad alleviare il disagio esistenziale di tante famiglie. Con i loro doni hanno portato momenti di conforto e serenità a chi non è in grado di provvedere con i propri mezzi, a ridurre i disagi causati dalle difficoltà economiche.

Difficoltà aggravate dalla pandemia che ha comportato e comporta perdita di posti di lavoro. Un grande segnale di sensibilità da parte di questi imprenditori generosissimi, verso un problema che interessa purtroppo tantissime famiglie."