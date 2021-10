I nonni: patrimonio dell'umanità e risorsa fondamentale per le famiglie Una tavola rotonda operativa in vista dell'importante ricorrenza del 2 giugno ad Ariano Irpino

In occasione della “Festa dei Nonni” sabato 2 ottobre 2021 presso il Museo Civico e della ceramica alle ore 10.00 l’amministrazione comunale organizza una tavola rotonda operativa a cui parteciperanno i presidenti dei circoli terza età associati al centro polivalente.

Il centro sociale polivalente per la terza età, sito in Corso Europa, con i quattro circoli della terza età affiliati di Contrada Tesoro, Contrada Cervo, Contrada Orneta , Rione Martiri circolo “Giuseppe Moscati” ed il circolo della terza età della Villa vanno sostenuti e rilanciati, quali importanti centri di aggregazione sociale e culturale, soprattutto dopo il lungo periodo di sospensione delle attività dovuto alle restrizioni per contrastare il diffondersi della pandemia Covid-19.

La scelta della giornata dedicata alla Festa dei Nonni non è casuale, l'obiettivo è di promuovere la comunicazione tra le generazioni, coinvolgere i nonni nel processo educativo per trasmettere la memoria del passato ed educare alla cittadinanza le giovani generazioni, contrastare la solitudine della terza età, realizzando e sostenendo i luoghi di incontro e aggregazione intergenerazionale di anziani e famiglie.

La Festa dei Nonni è una giornata speciale per onorare e ringraziare i nonni per l’affetto, il supporto e l’aiuto concreto che danno alle famiglie. A tutti i nonni va la nostra gratitudine.