Domani il Consiglio comunale: pronti per il consolidato di esercizio Sei i punti all'ordine del giorno

Il Presidente del Consiglio Comunale di Grottaminarda, Antonella Meninno, ha convocato una seduta ordinaria dell'assise per domani, giovedì 7 ottobre alle ore 17,00 e per venerdì 8 ottobre sempre alle 17,00 in seconda convocazione. In entrambi i casi sarà rispettata l’ora di tolleranza.

Il Consiglio Comunale si terrà, come di consueto, nella sala consiliare "Sandro Pertini" di Palazzo Portoghesi con le modalità prescritte dal protocollo anti-contagio dal virus Sars Cov2, approvate dalla Conferenza dei Capigruppo consiliari e potrà essere seguito in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Grottaminarda.

Sei i punti previsti dall’ordine del giorno.

Dopo la lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti, si comincia con la ratifica della deliberazione di Giunta n. 104 del 10 agosto 2021 per la Variazione di Bilancio di previsione finanziario 2021/2023.

Al terzo punto l'approvazione del Bilancio Consolidato dell'Esercizio 2020.

Al quarto l'integrazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche e Biennale Acquisti già approvato dalla Giunta in data 29 luglio 2021.

Al quinto punto: strada scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda per il collegamento dell'Autostrada A3 SA-RC (svincolo Contursi) con l'Autostrada A16 NA-BA (svincolo Grottaminarda) 1° lotto; approvazione della Perizia di Variante 1° Lotto - 3° e 4° stralcio ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Infine il Consiglio si occuperà della Convenzione (rep. n.599 del 12 settembre 2006) per la costituzione del diritto di superficie su aree destinate ad edilizia residenziale