Dall'India a Carpignano per diventare sacerdote, la vocazione di Sanil Una nuova fiamma illumina la chiesa nelle aree interne

Una nuova fiamma illumina la chiesa nelle aree interne. Ordinato un secondo sacerdote a distanza di una settimana nella diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia.

A giurare fedeltà a Cristo, questa volta è stato un giovane venuto in Italia dall’India, appartenente alla grande famiglia mercedaria. Si chiama Sanil Steephen ed è originario della parrocchia di Sant’Andrea Pattakadavu, Kollam della diocesi di Quilion. Giunto in Italia, è rimasto nella curia provinciale di Roma dell’ordine mercedario.

“E’ una gioia immensa per me - ci dice il neo sacerdote - ringrazio tutti coloro che mi hanno guidato in questo cammino e la mia famiglia che da una terra così lontana oggi vive a distanza questa grande emozione. Sono pronto a dare il mio contributo per la nostra chiesa.”

Una celebrazione solenne nel Santuario della Madonna di Carpignano presieduta dal Vescovo Sergio Melillo: “E’ bello sapersi in cammino come chiesa, con questa prospettiva vocazionale, di apertura, annuncio e testimonianza, verso le nostre comunità, la chiesa e il nostro territorio.”

A rappresentare la comunità di Grottaminarda il sindaco Angelo Cobino: “Un momento davvero importante, una nuova vocazione e un nuovo punto di riferimento in questo nostro Santuario molto importante sia sotto l’aspetto religioso che della nostra civile convivenza.”