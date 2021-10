Torella Lombardi. Sindaco negativo al covid. "Sono commosso, tanta solidarietà" Ieri si era isolato Amado Delli Gatti dopo test rapido positivo. Ma dal tampone esito negativo

Positivo al test rapido e negativo al tampone molecolare. Il sindaco di Torella dei Lombardi Amado Delli Gatti è negativo al covid. Dopo ore di apprensione la buona notizia è arrivata in serata. "Due belle notizie stasera che condivido con la mia comunità. La prima è la grande solidarietà, il grande affetto che mi è stato dimostrato da ieri mattina. Davvero commovente. La seconda è che il test molecolare ha dato esito NEGATIVO. Sono stato un falso positivo. Può accadere. Ho condiviso subito ieri mattina per correttezza e rispetto delle regole. Lo faccio altrettanto stasera. Un pensiero va a tutti i nostri compaesani che hanno vissuto questa brutta esperienza, per poche ore ho condiviso le loro paure e angoscie. Ora più che mai li comprendo. Grazie di tutto e stiamo sempre attenti". Il primo cittadino, seguendo ogni procedura del caso, ieri mattina dopo essersi svegliato con sintomi influenzali aveva deciso di sottoporsi test rapido, che aveva dato esito positivo. Per questo motivo si era isolato procedendo con l'applicazione di ogni misura del caso, informando contatti diretti e predisponendo la chiusura del comune per consentire la sanificazione del Palazzo, il tutto in attesa del processamento del tampone molecolare che, fortunatamente, ha dato esito negativo. Ore di apprensione in paese e nel comprensorio. Poche ore fa, fortunatamente, si è avuta la buona notizia della sua negatività al covid che ha rasserenato la comunità altirpina.