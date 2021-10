Ariano: bambini a lezione di cucina alla Taverna delle Monache Un piccolo viaggio tra ricette, gusto e segreti della cucina italiana e tradizionale

Parte dalle aree interne, un affascinante viaggio tra ricette, gusto e segreti della cucina italiana e tradizionale.

Si tratta di un progetto interessante, realizzato dalla cooperativa sociale Bmore eccellenze per il sociale, in collaborazione con Imagine To Help Onlus, associazione cuochi avellinesi e federazione italiana cuochi, è supportato dal comune di Ariano Irpino.

E' rivolto a bambini e ragazzi dagli 8 ai 17 anni, il corso, a partecipazione gratuita e articolato su otto incontri, è un piccolo viaggio tra ricette, gusto e segreti della cucina italiana e tradizionale.

«È la prima volta che l’associazione cuochi Avellinesi intraprende un percorso di questo tipo con i bambini. Alla fine del corso, i piccoli allievi saranno in grado di preparare alcune ricette in maniera indipendente» spiega Giuseppe Saraceno, chef appartenente all’associazione cuochi avellinesi.

«L’Irpinia è una terra ricca di buoni sapori e di maestri dell’arte culinaria. Con questo corso avviciniamo i più piccoli alla cucina e alla preparazione dei pasti insegnando loro a mangiare in modo sano fin da piccoli» commenta Rossana Marra, presidente dell’associazione Imagine To Help.

La Taverna delle Monache, luogo ora destinato all’accoglienza e all’inserimento lavorativo di categorie svantaggiate, mediante attività come questa, sperimenta nuove formule di inclusione sociale in cui categorie di persone diverse si confrontano tra loro mediante l’apprendimento e il gioco.