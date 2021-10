Ariano, La Carità: "Creta, meglio tardi che mai" Via libera per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza e di manutenzione della strada

"Prendiamo atto che è arrivato, dopo 10 mesi, il via libera per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza e di manutenzione della strada di Creta." Esordisce così in una nota il capogruppo dei Moderati Marco La Carità.

"L’intervento, che non sarà certamente risolutore di un’ampia problematica, permetterà ai cittadini del posto e al trasporto pubblico di poter avere una strada maggiormente transitabile perché si interverrà in diversi punti critici. Per tali lavori erano stati messi a disposizione, su indicazione e proposta dei Moderati per Ariano e di tutta la minoranza, 123 mila euro derivanti dal ribasso d’asta di lavori già completati e consegnati in altre zone della città.

L’inizio dei lavori per cui è previsto un ribasso d’asta del 24,3%, pari quindi alla somma di 74 mila euro circa, é previsto a novembre.

Sta di fatto che l’iter per l’affidamento dei lavori alla ditta - conclude La Carità - é stato segnato da due discussioni in consiglio comunale (ad onor del vero sempre su proposta dei Moderati per Ariano e della minoranza - protocollo del 21.12.2021 e del 18.03.2021) e, nostro malgrado, è durato 10 mesi (troppi). Che dire, meglio tardi che mai."