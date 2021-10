Lutto Bellizzi. Cobino: Addio al primario galantuomo, vicino agli ultimi Dal Psi di Ariano al sindaco di Grottaminarda. Tanti i i messaggi di vicinanza

Dolore e cordoglio condiviso in Irpinia per la morte di Gennaro Bellizzi, il cardiologo del Frangipane, amato da tutti. Tanti i messaggi di vicinanza per i familiari e parenti tutti. "Il Sindaco, il Vicesindaco Assessore alla Sanità, l'Amministrazione e l'intera Comunità di Grottaminarda, profondamente addolorati per l'improvvisa scomparsa del Dottor Gennaro Bellizzi, medico ed uomo di eccelse qualità professionali e relazionali, si stringono affettuosamente intorno al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, Ingegner Mario Bellizzi, al Primario del reparto di Medicina generale del Frangipane, Dottoressa Annamaria Bellizzi, e all'intera famiglia Bellizzi con profondi sentimenti di solidarietà e di vivo cordoglio. "Per oltre 30 anni Primario del reparto di Cardiologia dell'Ospedale di Ariano - afferma il Sindaco Angelo Cobino - il dottore Bellizzi con grande slancio umanitario è sempre rimasto legato alla nostra terra dando un grandissimo contributo in termini professionali, mettendo in essere metodologie innovative nel campo della cura e della prevenzione ed in termini di idee e dialettica, sempre attento all'attualità ed ai cambiamenti sociali. Dunque è l'Irpinia tutta a perdere non solo un cardine della Sanità ma un emblema di umanità, brillante intelligenza, spirito combattivo". "Con grande sgomento e dolore abbiamo appreso la tragica notizia della scomparsa del dottore Gennaro Bellizzi. La città di Ariano resta orfana di un grande medico che grazie alla sua preparazione e alla sua passione, tanto ha saputo dare alla nostra comunità nel corso degli anni, facendo crescere la struttura ospedaliera e, in particolare, il reparto di Cardiologia diventato un’autentica eccellenza nel panorama sanitario regionale sotto la sua direzione. L’assessore, i consiglieri e tutti i socialisti di Ariano esprimono le più sentite condoglianze ai familiari del dottore Bellizzi. Siamo tutti turbati e addolorati per aver perso una persona che, negli anni trascorsi ad Ariano, ha saputo farsi apprezzare per le sue qualità umane e professionali e per il quale tutti gli arianesi nutrono un grande affetto", così i referenti del Psi. Costantino Vassiliadis (Ugl) commenta: "L' Ugl esprime profondo cordoglio per la scomparsa del dott. Gennaro Bellizzi, stimato cardiologo e uomo di profondi e ben radicati valori umani".

Così Costantinos Vassiliadis, segretario provinciale dell'Ugl Avellino.

"Un lutto improvviso che ha scosso l'intera provincia di Avellino. Siamo vicini al fratello Mario Bellizzi, Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, e a tutti i familiari colpiti da questo improvviso e doloroso lutto. Ricorderemo sempre il dott. Bellizzi ed il suo grande amore per il sociale e gli ultimi. Oggi - conclude il sindacalista - salutiamo un grande uomo".