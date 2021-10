25 anni spesi per amore e con amore sulle orme di San Francesco Saverio In festa la congregazione delle suore oblate ad Ariano Irpino

Sostenute dalla forza dello Spirito, che ha effuso nel cuore di tutta la congregazione delle Suore Oblate di San Francesco Saverio guidate con impegno e profonda dedizione dalla superiora generale madre Carmela Mazzone, il desiderio di elevare la preghiera di gratitudine e di lode a Dio per il 25° anniversario di fondazione della prima missione nelle Isole Filippine.

"Il nostro grazie, si è fatto chiesa - rendendosi presente nella nostra chiesa particolare, la diocesi di Ariano Irpino – Lacedonia, ove è nata la nostra congregazione, con la presenza del nostro amato vescovo Sergio Melillo, dei bambini della nostra scuola, dei loro genitori, delle maestre, delle suore di altri Istituti, dei sacerdoti e di tanti fratelli e sorelle che hanno condiviso la nostra gioia.

Il nostro grazie, si è fatto memoria - con la presenza di Suor Paola Schiavo, rientrata in Italia da pochi mesi per motivi di salute. Oltre a prodigarsi per la missione nelle Filippine dal 1996 al 2010, ha dato la sua disponibilità ad aiutare la nascente missione in Indonesia dal 2010 al 2013 e dal 2019 al 2021.

Il nostro grazie, si è fatto preghiera - mediante la celebrazione eucaristica, presieduta dal nostro amato Pastore monsignor Sergio Melillo, il quale con entusiasmo e spirito paterno, ha aiutato tutta l’assemblea a comprendere il senso di questo ringraziamento. Con la mente e con il cuore, egli ci ha condotte a quel 28 ottobre 1996, ove nella stessa Cattedrale le due sorelle missionarie fondatrici della nuova missione, Suor Celina De Gregorio e Suor Paola Schiavo, ricevettero dal suo predecessore Eduardo Davino il crocifisso e il mandato missionario.

Il nostro grazie, si è fatto comunioone - questo momento celebrativo è stato preceduto da due mesi di preparazione comunitaria. In spirito di fraternità e di unità, da sorelle con le sorelle siamo state coinvolte nella preparazione. Siamo state in stretto contatto con le nostre sorelle nelle Filippine e abbiamo condiviso ogni tappa di preparazione in profonda comunione con loro e le altre nostre sorelle in Italia, in Indonesia e in Madagscar. La comunione crea forza e sinergia e rende possibile anche l’impossibile!

Il nostro grazie, si è fatto dono - con la collaborazione di tutti, in modo particolare dei nostri alunni, i quali hanno animato con il canto anche in lingua Tagalog, la liturgia eucaristica. È vero come afferma Papa Francesco nell’Enciclica Fratelli tutti: "insieme i sogni diventano realtà".

Il nostro grazie, si è fatto condivisione - con la testimonianza vocazionale della prima giovane entrata nella nascente comunità a Manila nel 1998. Suor Maria Juna Futolan, ha condiviso i segni dell’amore provvidente di Dio nella sua vita, evidenziando come il Signore l’ha condotta piano piano a comprendere la sua vocazione alla vita consacrata come figlia di Monsignor Filippo Tipaldi, nostro fondatore.

Il nostro grazie, si è trasformato in un abbraccio - con un gesto bellissimo e significativo del nostro amato pastore monsignor Sergio Melillo, il quale alla fine della celebrazione eucaristica, prima di recarsi in sacrestia, si è avvicinato a Suor Paola Schiavo, donandole il suo paterno abbraccio. Questo gesto così semplice e naturale, ma sapido della paternità di Dio, si è esteso a tutta la nostra congregazione, confermandoci nella nostra identità di Oblate di San Francesco Saverio e nel nostro servizio di donne consacrate chiamate a rigenerare l’umano attraverso azioni umane e umanizzanti."