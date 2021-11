Ognissanti e defunti, a Grottaminarda cimitero aperto dalle 8 alle 19.30 Domani la messa delle 16.30 sarà officiata da Monsignor Melillo

In occasione della ricorrenza di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti, l’Amministrazione Comunale di Grottaminarda, nel dare il benvenuto a quanti rientrano in paese approfittando del ponte festivo per portare omaggio ai propri cari che non ci sono più, ricorda a tutti i cittadini di tenere sempre ben presenti le regole anti Covid-19 del distanziamento, dell’uso della mascherina e dell’igienizzazione delle mani.

In queste giornate il Cimitero comunale resterà aperto ad orario continuato, dalle ore 8,00 alle ore 19,30. All’esterno vi sarà anche la possibilità di acquistare fiori e candele grazie alla presenza degli stand di diversi esercenti.

Nelle due giornate all’interno del Cimitero vi saranno numerose celebrazioni eucaristiche a cura della Parrocchia di Santa Maria Maggiore. Il Comune ha approntato gazebo e sedie per lo svolgimento delle funzioni, in caso però di condizioni meteorologiche particolarmente avverse le messe saranno celebrate presso la Chiesa di Santa Maria.

Questi gli orari delle celebrazioni: oggi, lunedì 1° novembre, alle 10,00, 11,30, 16,30 e alle 18,00 il Rosario; mentre domani martedì 2 novembre, ore 8,30, 10,30, 16,30, quest’ultima sarà presieduta da S.E. il Vescovo, Sergio Melillo.