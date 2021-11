Grottaminarda: prosegue il ritiro dell'olio esausto Riciclare l'olio esausto da cucina è un atto di civiltà nei confronti dell'ambiente

Ieri 9 novembre, si è proceduto come da calendario alla raccolta dell'olio alimentare esausto e di frittura. La prossima data per il ritiro è prevista a gennaio. Quanti non hanno ancora ricevuto la tanichetta per la raccolta possono richiederla al numero 349.1468687. Allo stesso numero si possono effettuare segnalazioni e prendere accordi sulle modalità di ritiro. Riciclare l'olio esausto da cucina è un atto di civiltà nei confronti dell'ambiente.