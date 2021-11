Un documentario inedito alla riscoperta di Grottaminarda e delle sue bellezze La storia, i monumenti, le peculiarità e le prospettive

Le quattro donne e i quattro uomini dell'amministrazione comunale di Grottaminarda attraverso le specifiche deleghe e all'insegna dell'impegno collegiale, sulla scorta delle linee del Dup, documento unico di programmazione, hanno ritenuto opportuno realizzare un documentario che racconti Grottaminarda, per promuoverne la storia, i monumenti, le peculiarità, le prospettive.

Il video clicca qui per vederlo: https://www.youtube.com/watch?v=sDJueHMoT6M&t=18s interamente realizzato dall'ufficio stampa del comune di Grottaminarda a cura di Monica De Benedetto, sarà diffuso attraverso le pagine istituzionali (sito web, facebook, instagram, canale YouTube) ed utilizzato quale biglietto di presentazione e di promozione culturale in ogni circostanza utile.

L'invito alla cittadinanza è a condividere e a diffondere il breve viaggio alla riscoperta di Grottaminarda per far giungere in ogni luogo la conoscenza delle bellezze del territorio.