Neve in Irpinia: incanto Laceno e a Chiusano in azione i mezzi spargisale Continua a nevicare da molte ore. Temperature polari e disagi

Continua a nevicare in Irpinia, con temperature in discesa libera e montagne ricoperta da una spessa coltre bianca. Da ieri primi fiocchi tra il Monte Partenio e sull'Altopiano del Laceno. Proprio a quota 1400 a Bagnoli si sono cumulati circa 25/30 cm di neve fresca .

Il sindaco di Chiusano, Carmine De Angelis, non si è lasciato trovare impreparato. Infatti, per il paese stanno girando già i mezzi comunali spargisale, pronti a liberare le strade dalla neve in caso di necessità. Insomma, la neve scende di quota e le previsioni confermano un netto peggioramento delle condizioni metereologiche, con l'allerta meteo che prosegue fino a domani. Le precipitazioni proseguiranno anche nelle prossime ore: la Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l'allerta meteo (in scadenza alle 18 di stasera) fino alle 18 di domani, martedì 30 novembre sull'intero territorio, anche se l'intensità delle precipitazioni, a partire da domani mattina, andrà via via ad attenuarsi e i temporali lasceranno il posto a occasionali rovesci. Previste ancora raffiche di vento. Massima attenzione va prestata ai fenomeni connessi al dissesto idrogeologico, anche in assenza di precipitazioni, a causa della saturazione dei suoli che potrebbe portare, tra l'altro, all'innesco di frane o caduta massi. Possibili ancora allagamenti. Si raccomanda pertanto alle autorità competenti di mantenere in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni previsti, di porre attenzione alla corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alla sollecitazione dei venti e di prestare la massima attenzione ai successivi avvisi della protezione civile regionale.