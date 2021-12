Grottaminarda è vicina alla comunità di Ravanusa Le parole del capogruppo consiliare Marisa Graziano

Il sindaco, il capogruppo di maggioranza e l'intera amministrazione comunale di Grottaminarda esprimono vicinanza nei confronti della comunità di Ravanusa nell'agrigentino, per il disastro che l'ha colpita nei giorni scorsi, con il crollo di diverse palazzine a causa di una fuga di gas.

"La nostra vicinanza ed il nostro cordoglio arrivino al sindaco Carmelo D'Angelo, del quale abbiamo potuto apprezzare le capacità amministrative e la disponibilità umana, in occasione dell'assemblea Anci di Parma - Afferma il capogruppo consiliare Marisa Graziano -

Possiamo solo immaginare il grande dolore, il lavoro immane in corso per salvare i dispersi e per dare sostegno alle famiglie colpite dai lutti e agli sfollati, ma anche la rabbia che sopraggiunge in questi momenti per una tragedia così assurda".