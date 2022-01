Grottaminarda, il luogotenente Minichiello va in pensione. "Onore al merito" Il saluto del sindaco e della comunità al vigile esempio per la comunità

Nella giornata di oggi, 31 dicembre 2021, ha terminato il suo servizio presso la Polizia Municipale del Comune di Grottaminarda, il Vigile Urbano Antonio Minichiello. Il sindaco Cobino e l'amministrazione tutta lo saluta .

"Dopo 35 anni di onorato servizio, iniziato il 7 luglio del 1986, il Luogotenente può godersi il meritato pensionamento.

Il Sindaco e l'Amministrazione comunale gli rivolgono un saluto caloroso ed affettuoso con i sentimenti di viva gratitudine per il servizio svolto per la Comunità di Grottaminarda.

«Si può dire con grande oggettività – afferma il Sindaco Angelo Cobino – che il Luogotenente Antonio Minichiello in questi anni ha dimostrato grande attaccamento per la funzione che ha svolto con competenza, entusiasmo e passione senza mai lamentazioni. Ha avuto alto il senso del dovere ed ha mantenuto ottimi rapporti istituzionali e personali con tutti.

In questi ultimi due anni, ha anche ricoperto la funzione di Vicecomandante della Polizia Municipale ed in particolare in questi tempi di pandemia non si è mai tirato indietro sia quando su richiesta del Prefetto e del Commissario Straordinario del Comune di Ariano Irpino è stato necessario svolgere servizio in "zona rossa" e fino a questi ultimi giorni, anche alla Vigilia, a Natale, a Santo Stefano, ieri e nel pomeriggio di oggi, ha contribuito a notificare oltre cento provvedimenti di isolamento domiciliari, rientrando in servizio da casa, e di questo gli siamo ulteriormente riconoscenti».