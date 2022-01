San Michele di Serino: test antigenici di massa gratuiti: Così fermiamo il virus Delle Grazie:. basterà prenotarsi, così si torna a scuola sereni

Se a Casalbore il sindaco Fabiano chiude le scuole a San Michele di Serino si prova a realizzare uno screening di massa per bloccare la corsa del virus. Test gratuiti sulla popolazione per accertare ogni cluster familiare, ecco l'iniziativa messa in campo dal vicesindaco di San Michele di Serino che annuncia lo screening volontario di massa per sabato in paese con test antigenici gratuiti per un ritorno in sicurezza a scuola. Sarà lo stesso Antonio Delle Grazie, vicesindaco del comune ad effettuare i test antigenici rapidi e salivari presso la farmacia di via Roma. Lo screening avrà valore epidemiologico e servirà prenotarsi. "Con il sindaco e l'amministrazione abbiamo deciso di procedere nella direzione dello screening a tappeto - spiega Delle Grazie -. Ci auguriamo che la popolazione collabori. Tutti i residenti, lavoratori e anche non residenti ma presenti sul territorio potranno essere sottoposti al test, così da consentire il controllo a tappeto". E così da sabato alle otto e fino a tarda sera via allo screening di massa, nel piccolo comune da mesi alle prese con l'emergenza sanitaria. Soddisfatto il sindaco Michele Boccia per l'importante iniziativa che vedrà un massimo dispiego di volontari in campo, per consentire lo svolgimento dello screening in piena sicurezza.