Cordoglio a Grottaminarda per la scomparsa di Felice Domenico Martino Una famiglia straordinaria a servizio della medicina e delle persone per oltre un secolo.

In questo tempo di pandemia in cui non è possibile essere presenti in prima persona, l’amministrazione comunale di Grottaminarda guidata dal sindaco Angelo Cobino, ha voluto esprimere alla famiglia Martino vicinanza e le più affettuose condoglianze anche a nome dell'intera comunità. Una famiglia a servizio della medicina e delle persone per oltre un secolo.

«Il Dottor Felice Domenico Martino, già consigliere comunale di Grottaminarda - ricorda il sindaco Angelo Cobino - ha svolto per decenni la funzione di primario, di direttore dell'unità operativa di cardiologia, dell'ospedale di Ariano Irpino. Alle eccellenti qualità professionali ha unito sempre delle ottime doti umane espresse con la sua estrema disponibilità nei confronti di tutti.

D'altra parte lui ha continuato brillantemente un'attività, quella del medico, già intrapresa dal papà, il dottor Alberigo Martino, ai tempi in cui il medico condotto svolgeva un'azione ad ampio raggio, molti di noi sono nati anche grazie all'assistenza di questi medici dell'epoca, e ancor prima quella del nonno, dottor Felice Vitale, che ha svolto la sua attività in piena prima e seconda guerra mondiale; una tradizione che continua adesso con l'opera del figlio, dottor Alberigo Martino, medico presso l'ospedale Frangipane di Ariano Irpino.

Una storia di famiglia che rende onore alla medicina intesa con missione, come servizio, e rende onore alla comunità che in questo momento esprime cordoglio».