Progetti di servizio civile: c'è l'avviso pubblico a Grottaminarda I giovani interessati potranno presentare domanda entro le ore 14.00 di mercoledì 26 gennaio 2022

Pubblicato dal dipartimento per le politiche giovanili servizio civile universale, il bando per la selezione di oltre 56mila operatori volontari da impiegare in progetti di servizio civile universale.

Per il comune di Grottaminarda l'ente partner è l’Agenzia Agorà con il progetto “Terra Irpinia”. I giovani interessati potranno presentare domanda entro le ore 14.00 di mercoledì 26 gennaio 2022.

Anche per quest'anno sono 10 i posti disponibili. Il progetto riguarda il settore dell'assistenza, l'area di intervento è per adulti e terza età in condizioni di disagio, gli obiettivi specifici: potenziare e qualificare lo sportello informativo sociale, rafforzare il servizio di assistenza domiciliare, promuovere e sostenere l’integrazione sociale. La durata del progetto è di 12 mesi, 25 il numero di ore di servizio settimanali, 5 i giorni di servizio settimanali.

Requisiti di ammissione e modalità per la presentazione della domanda sono riportati nel bando nazionale pubblicato sui siti web del dipartimento e sul sito del Comune di Grottaminarda agli indirizzi:

https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it

https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it

http://www.comune.grottaminarda.av.it

Gli aspiranti operatori volontari (d’ora in avanti “candidati”) dovranno produrre domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’Agenzia Agorà, titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione della domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema. I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede. Per ulteriori info: Agenzia Agorà - Via P. Greco, 6 - 83100 Avellino (AV) tel. 0825.781037; info@agenziaagora.org - www.agenziaagora.org