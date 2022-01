Grottaminarda onora il santo patrono: celebrazione solenne con Melillo Numerose le opere d'arte sacra dedicate a San Tommaso d'Aquino nel comune ufitano

Oggi, 28 gennaio, si celebra San Tommaso d'Aquino, patrono di Grottaminarda. Alle ore 18 e 30 nella Chiesa di Santa Maria Maggiore vi sarà la santa messa presieduta dal Vescovo Sergio Melillo. A sottolineare ulteriormente la solennità della cerimonia la presenza del gonfalone della città e del sindaco con la fascia tricolore. L'amministrazione comunale apprezza molto l'iniziativa della parrocchia di Santa Maria Maggiore e parteciperà con una delegazione di amministratori locali.

La liturgia nel rispetto delle norme anti-Covid, sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina facebook della parrocchia per consentire ai cittadini di seguire anche da casa. La comunità di Grottaminarda è molto devota al proprio santo patrono, non a caso anche l'istituto comprensivo è stato intitolato al santo filosofo della chiesa quale messaggio e stimolo agli studenti ad approfondire ed a studiare sempre di più.

Numerose le opere d'arte sacra dedicate a San Tommaso d'Aquino. In particolare all'interno della chiesa di Santa Maria Maggiore spicca tra i dipinti settecenteschi del pittore napoletano Antonio Sarnelli, l'olio su tela raffigurante San Tommaso e San Giacomo che venerano il santissimo sacramento, risalente al 1766.